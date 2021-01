MP recebe questionamento sobre reeleição na presidência da Alerj

O Ministério Publico Eleitoral do Rio de Janeiro recebeu na última sexta-feira uma representação que questiona a reeleição para as presidências da Assembleia e da Câmara Legislativa do estado.

A contestação foi feita pelo advogado Jorge Gonçalves da Silva e tem como base a recente decisão do Supremo Tribunal Federal que barrou a reeleição para a presidência da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Ligado ao PRB, Silva foi secretário do Trabalho no governo de Wilson Witzel.

“Verifica-se claramente, em todo o histórico do Estado do Rio de Janeiro, que na busca de permanência de se perpetuarem a frente do poder legislativo, em um coronelismo de laços, moderno, os parlamentares seguem na contramão do que emana a Constituição Pátria”, diz trecho do pedido feito ao Ministério Público.

Caso prospere, o questionamento pode minar os planos de reeleição do atual presidente do Legislativo do Rio, André Ceciliano (PT). A votação está marcada para acontecer no próximo dia 2 de fevereiro.