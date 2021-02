MP quer que TCU tenha acesso a mensagens da Lava-Jato

O pedido foi encaminhado a Dantas porque ele é o relator de dois processos que envolvem a Lava-Jato: o que apura fraude à licitação de montagem eletromecânica da Usina Termonuclear de Angra III e o que trata da fiscalização do processo de celebração do acordo de leniência entre a Controladoria Geral da União (CGU) e a Odebrecht.

No ofício, Furtado também pede para que o ministro solicite o compartilhamento da documentação relativa à escolha do administrador judicial da Odebrecht e avalie “a conveniência e oportunidade de se estabelecer, cautelarmente, a suspensão de qualquer pagamento à empresa Alvarez & Marsal, no âmbito da Recuperação Judicial da empresa Odebrecht S.A, até que o Tribunal avalie o mérito da questão”.