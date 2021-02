MP do Rio recorre contra suspensão de julgamento de Flávio Bolsonaro

O Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro entrou com recurso no Supremo Tribunal Federal contra a decisão do ministro Gilmar Mendes que suspendeu o julgamento do caso das “rachadinhas” marcado para acontecer no Tribunal de Justiça do Rio.

O agravo regimental foi apresentado na noite desta segunda-feira. Nele, o MP pede que o ministro reconsidere a decisão para que o Órgão Especial do TJRJ possa decidir sobre a competência “para processar e julgar a ação penal” contra Flávio.

Na semana passada, atendendo a um pedido da defesa do senador, o ministro Gilmar Mendes suspendeu o julgamento pelo Órgão Especial do TJRJ e determinou que o tribunal não tome nenhuma decisão até que o Supremo decida sobre qual instância da Justiça deve julgar o caso.

Ainda de acordo com o pedido feito pelo MP, “o reconhecimento ou não da competência para julgar a ação penal contra o terceiro interessado nesta reclamação não frustra a jurisdição do STF acerca da matéria jurídica em discussão”.