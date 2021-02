Movimentos de Doria tiram Geraldo Alckmin da sombra em SP

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Além da sombra do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, João Doria deve enfrentar dificuldades para fazer valer seu projeto eleitoral também dentro de São Paulo.

O movimento para filiar o vice Rodrigo Garcia ao PSDB e pavimentar a sucessão no estado esbarra nos planos de Geraldo Alckmin, que já movimenta sua ala no partido para sair soberano de uma possível disputa interna pela vaga em 2022.

Alckmin tem a simpatia da ala tradicional do tucanato paulista, que critica Doria por ter abandonado a politica municipalista e agravado a imagem da sigla entre prefeitos do estado.