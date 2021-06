Oposição chama protesto para a abertura da Copa América

O movimento “Fora Bolsonaro”, que reúne militantes de partidos políticos e de entidades contrárias ao governo de Jair Bolsonaro começou a convocar nas redes uma manifestação para o próximo domingo.

“O que são 475.000 pessoas? Dez estádios lotados de pessoas morreram na pandemia. A maioria dessas mortes poderia ter sido evitada. Nessa Copa América, lembre-se, Bolsonaro correu para a Conmebol, mas demorou oito meses para negociar as vacinas que poderiam ter salvado muita gente”, diz um vídeo do movimento.

A ideia é promover panelaço durante a abertura da Copa América, no jogo entre Brasil e Venezuela, em Brasília.

Sem país disposto a receber a competição por causa do agravamento da pandemia, a Conmebol articulou com o presidente da CBF, Rogério Caboclo — hoje afastado por denúncias de assédio sexual –, uma ponte com o Planalto, que imediatamente liberou a competição no país.