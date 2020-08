Movimento do público nos shoppings dá sinais de recuperação

Levantamento feito pela Desbrava Data – empresa de análise e diagnóstico de dados para o varejo – com a lista dos 538 shoppings em funcionamento no começo de agosto mostra que o movimento do público nos shoppings brasileiros teve seu ápice na semana de 3 a 9 de agosto, quando alcançou 58,3% do fluxo normal antes do coronavírus.

Para chegar a esse percentual, a Desbrava usou como referência a média de pessoas que circularam em cada shopping no início do ano de 2020, de 3 de janeiro a 6 de fevereiro.

Na mesma semana em que chegou a este movimento “recorde” para os padrões durante a pandemia, a média móvel de novas mortes no Brasil foi de 1.001 óbitos, uma variação de -6% em relação aos dados registrados em 14 dias.