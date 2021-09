Movimento de Boulos protesta em frente à mansão de Flávio Bolsonaro

Militantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto ocupam na manhã desta quinta a rua em frente à mansão do senador Flávio Bolsonaro em Brasília. O filho 01 do presidente Jair Bolsonaro comprou no início do ano a casa na área nobre do Lago Sul da capital por 6 milhões de reais.

O movimento que é coordenado por Guilherme Boulos protesta contra o avanço da fome no Brasil neste período de pandemia e contra o alto preço dos alimentos, do gás de cozinha e da gasolina. Os manifestantes fizeram uma transmissão ao vivo do ato. Eles questionaram o alto preço pago pelo imóvel do político enquanto milhões de brasileiros vivem na carestia. “Seis milhões para mansão e 19 milhões sem feijão”, dizia uma das faixas empunhadas no protesto.