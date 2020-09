Movimento contra plantio da maconha medicinal apela a vídeo com crianças

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Circula em grupos que fazem campanha contra a aprovação do projeto que prevê o plantio da cannabis para fins medicinais um apelativo vídeo com depoimento de um menino e de uma menina.

Nessa peça, o casal de crianças, devidamente treinadas e orientadas por marmanjos irresponsáveis, alternam as seguintes frases: “nosso futuro está em perigo/ tem uma lei que vai liberar a maconha/ eles falam que é medicinal, mas isso é mentira/ a maconha vai ser como a bebida e o cigarro/ todo mundo vai usar/ as crianças vão ser prejudicadas/ por favor, vote contra essa lei”.

O vídeo circula também entre os setores do governo. Mas não aparece quem produziu. A principal resistência ao projeto na Esplanada está no ministério de Damares Alves

A peça traz apenas o #PL399não, hashtag da campanha contra a aprovação do texto do relator Luciano Ducci (PSB-PR), que prevê o plantio apenas para instituições que trabalham com esse tema, e não para pessoas físicas.

O Estatuto de Criança e do Adolescente (ECA) considera crime submeter criança ou adolescente a vexame ou a constrangimento com pena prevista de seis meses a dois anos de detenção.

Abaixo, uma imagem do vídeo, onde o menino diz que “tem uma lei que vai liberar a maconha”.