Mourão presta condolências a família de Major Olímpio: ‘Força e fé’

O vice-presidente Hamilton Mourão também emitiu uma nota de pesar pela morte do senador Major Olímpio (PSL-SP), vítima da covid-19, aos 58 anos.

“Com pesar, solidarizo-me com a família e amigos do nosso Senador Major Olímpio, enviando-lhes minhas condolências. Força e fé”, disse Mourão em suas redes sociais.

O anúncio do falecimento foi feito pela família do senador, que comunicou a morte cerebral. Ele estava internado desde o início do mês.