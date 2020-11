Mourão e Netanyahu: tecnologia na Amazônia

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Com a agenda prejudicada nesta semana em razão de uma lesão no joelho, o vice-presidente Hamilton Mourão participa na próxima semana de um evento virtual ao lado do primeiro ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

Trata-se do Amazon Tech, seminário com empresas israelenses de tecnologia para o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Mourão é o presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal.

Entre os participantes estão David Feffer, da Suzano, Candido Bracher, do Itau Unibanco, Miguel Krigsner, do Boticário e Denis Benchimol Minev, co-fundador da Fundação Amazonia Sustentável. A moderação será da cientista política Ilona Szabó.