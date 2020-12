Mourão e ministros de Bolsonaro falarão sobre desenvolvimento no semiárido

O vice-presidente da república, Hamilton Mourão, estará em Mossoró (RN), no dia 3 de dezembro, para a abertura do Fórum de Desenvolvimento do Semiárido 2020. Também devem comparecer o ministro da Educação, Milton Ribeiro, e Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional.

Na mesa, as propostas para atualizar o Plano de Desenvolvimento do Semiárido (PDS), que tem como objetivo aproveitar as possibilidades econômicas da região e alcançar metas socioeconômicas, hídricas e ambientais.

No dia 4 é a vez de Marcos Pontes, ministro da Ciência e Tecnologia, e os embaixadores dos Estados Unidos e de Israel, Todd C. Chapman e Yossi Shelley, compartilharem suas ideias.