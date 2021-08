Mourão e ex-governador do Rio Grande do Sul lideram disputa pelo Senado

Pesquisa do Instituto Orbis, realizada na última segunda, mostra que o ex-governador do Rio Grande do Sul José Ivo Sartori e o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, lideram a disputa pela vaga ao Senado em 2022. No próximo ano, cada estado elegerá apenas um senador.

A sondagem aponta Sartori em primeiro lugar, com 15,7% das intenções de voto e, na sequência, Mourão, com 14,6%. A pesquisa da Orbis também colocou Sartori como favorito na disputa ao governo.

Ainda na corrida para o Senado, aparecem o ex-prefeito de Porto Alegre José Fortunatti (8,6%), Paulo Pimenta (7,5%), Ana Amélia Lemos (7,4%), Marcel van Hattem (7%), Lasier Martins (6,3%), Silvana Covatti (5,7%), Beto Albuquerque (4,7%) e Osmar Terra (4,3%).

Para a pesquisa, foram realizadas 995 entrevistas por telefone com eleitores do Rio Grande do Sul. A margem de erro, segundo o instituto, é de 3,1%, com 95% de confiança.