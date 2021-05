Mourão alertou aliados sobre desvantagem de abrigar Bolsonaro no PRTB

Partiu de Hamilton Mourão o seguinte alerta à cúpula do PRTB, seu partido, sobre a desvantagem de abrigar Jair Bolsonaro e seu grupo político para as eleições de 2022: caso aceitasse as condições do presidente, os herdeiros de Levy Fidelix perderiam completamente o controle sobre a legenda fundada há quase 30 anos pelo patriarca, morto em abril em decorrência da Covid-19.

Agora presidido viúva de Levy, Aldineia Fidelix, o PRTB é uma das siglas em tratativas com Bolsonaro para a disputa do ano que vem. No fim de abril, o presidente recebeu três filhos do casal e reforçou a exigência de assumir a legenda por completo, como fez o PSL.

Filiado ao partido desde 2018, meses antes de ser chamado de última hora para ser vice de Bolsonaro, Mourão costuma dizer a quem o pergunta sobre o assunto que não integra a Executiva Nacional da sigla, mas que deixou claro que apoiaria qualquer conclusão para a novela. Ao que tudo indica, não será um casamento com o PRTB.