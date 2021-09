Mostra fotográfica ‘Terra em Transe’ chega ao Museu Afro Brasil, em SP

O Museu Afro Brasil, no Parque Ibirapuera, em São Paulo, apresenta a partir do dia 18 a exposição fotográfica Terra em Transe.

Após uma edição em 2018 no Museu de Arte Contemporânea do Ceará, a mostra — batizada em homenagem à obra-prima do cineasta Glauber Rocha — foi ampliada com a releitura de temas atuais.

Queimadas no Pantanal e na Amazônia, o incêndio na Cinemateca Brasileira, o desastre ambiental de Brumadinho e a tragédia social provocada pela pandemia são alguns dos acontecimentos retratados.

A exposição reúne cerca de 600 imagens de 60 fotógrafos, entre eles Araquém Alcântara, Boris Kossoy, Carla Carniel, Dani Tranchesi, Daniel Kfouri, João Castellano e Michael Dantas.