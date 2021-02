Morte de Adriano da Nóbrega completa um ano envolta em mistério

A morte do miliciano Adriano da Nóbrega em circunstâncias obscuras num sitio da Bahia completa um ano na próxima terça. As investigações do caso seguem em ponto morto — bem morto.

Recentemente, as duas procuradoras que cuidavam do dossiê no Ministério Público do Rio foram trocadas e as mudanças na cúpula do órgão podem travar ainda mais o andamento do caso.

Entre as muitas perguntas sem resposta, ninguém sabe, até agora, o que aconteceu com o conteúdo dos 13 celulares apreendidos com o ex-policial.