Moro terá café da manhã com a bancada de deputados do Podemos

No dia seguinte ao seu retorno à Brasília, Sergio Moro terá nesta quinta-feira um café da manhã com a bancada do Podemos na Câmara, hoje composta por dez deputados.

O encontro com seus futuros correligionários vai ocorrer em meio à preparação do ex-juiz da Operação Lava Jato para o seu evento de filiação ao partido, marcado para a quarta-feira da semana que vem, em Brasília.

Nesta terça-feira, VEJA mostrou que sete dos dez integrantes da bancada da legenda na Câmara, têm ou já tiveram problemas com a Justiça, embora o Podemos tenha um discurso de forte defesa da Operação Lava Jato e do combate à corrupção.

No seu primeiro dia na capital federal, o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Bolsonaro esteve acompanhado da presidente nacional do Podemos, a deputada Renata Abreu, e teve um encontro reservado com o senador Alessandro Vieira, pré-candidato do Cidadania à Presidência.

Ao longo da semana, ele também deve se encontrar com parlamentares de outros partidos, como o deputado Junior Bozella, do PSL.