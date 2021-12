Moro rebate Lula: ‘quem prejudicou a Petrobras foi a roubalheira do PT’

Sergio Moro foi às redes sociais responder os ataques que Lula fez durante um programa de rádio na manhã desta quarta-feira. Moro disse que as falas do petista eram mentira e afirmou que foi a corrupção do PT que prejudicou o Brasil e não a Operação Lava-Jato. O ex-presidente disse mais cedo que Moro era ‘chefe de quadrilha’.

“O Lula está mentindo para vocês. Hoje, 15 de dezembro, ele deu uma entrevista em que disse que eu e a Lava-Jato prejudicamos o país. Isso é mentira e vocês sabem disso porque acompanharam esses fatos. O que prejudicou a Petrobras e o país foi a roubalheira durante o governo do PT. Diretores que foram nomeados pelo ex-presidente Lula estavam lá roubando dia após dia a empresa, arrecadando dinheiro para eles e para políticos enriquecerem ilicitamente e também para financiar partidos políticos”, disse.

Moro classificou de “teoria da conspiração” o argumento do PT repetido por Lula de que a Lava-Jato tinha um acordo com o Departamento de Justiça dos EUA para atrasar o desenvolvimento econômico e também do setor de petróleo e gás do Brasil. Moro desafiou Lula a repetir a teoria diretamente para o presidente americano Joe Biden.

“Como o ex-presidente não tem como explicar todos esses crimes, do mensalão e do petrolão, ele fica ali inventando histórias. Até criou uma teoria da conspiração dizendo que os Estados Unidos que criaram a Lava-Jato. Isso é mentira. Quero ver ele falar isso para o presidente Biden, que era o vice-presidente do Obama na época dos fatos. A verdade é uma só. O governo do PT teve os maiores escândalos de corrupção da história. A Petrobras quase quebrou e o país entrou em recessão”, disse.