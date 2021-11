Moro rebate Bolsonaro sobre vaga no STF: ‘não troco princípios por cargos’

Sergio Moro acaba de divulgar uma nota para negar e rebater o que disse o presidente Jair Bolsonaro no seu depoimento à PF, realizado nesta quarta-feira no Palácio do Planalto. Bolsonaro afirmou que seu ex-ministro da Justiça e Segurança Pública condicionou a mudança na chefia da Polícia Federal à própria indicação para uma vaga no Supremo Tribunal Federal.

O ex-juiz federal da Lava Jato também afirmou que considera impróprio que o o presidente tenha sido ouvido sem que seus advogados fossem avisados e pudessem fazer perguntas, como revelou o Radar.

“Destaco que jamais condicionei eventual troca no comando da PF à indicação ao STF. Não troco princípios por cargos. Se assim fosse, teria ficado no governo como Ministro. Aliás, nem os próprios Ministros do Governo ouvidos no inquérito confirmaram essa versão apresentada pelo Presidente da República. Quanto aos motivos reais da troca, eles foram expostos pelo próprio Presidente na reunião ministerial de 22 de abril de 2020 para que todos ouvissem”, afirmou Moro, que está prestes a se filiar ao Podemos e deve ser o candidato do partido na disputa presidencial do ano que vem.

Sergio Moro