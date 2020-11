Moro negocia com advogado crítico à Lava Jato e ex-ministro do PT

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Sergio Moro está prestes a estrear do outro lado do balcão. Vai elaborar pareceres.

O primeiro deles, sobre uma querela empresarial, vem sendo negociado com o escritório Warde Advogados.

Dois dos principais sócios da banca são Walfrido Warde e Valdir Simão, com os quais Moro almoçou essa semana, segundo a “Coluna do Estadão”. Para fechar negócio, todos parecem ter deixado o passado de lado.

Warde é um severo crítico dos métodos da Lava Jato e autor do livro O Espetáculo da Corrupção – Como um Sistema Corrupto e o Modo de Combatê-lo Estão Destruindo o País, obra que Moro já leu.

Já Simão foi ministro da CGU durante o governo de Dilma Rousseff.

As negociações para a contratação dos serviços do jurista Moro provocaram uma chuva de pedradas em grupos de advogados ligados à esquerda, com os quais Simão e Warde mantém relação.