Moro e Dallagnol viram membros da cúpula do Podemos no Paraná

O Diretório do Podemos no Paraná registrou nesta quinta na Justiça Eleitoral a nova composição da cúpula do partido no estado.

Cesar Augusto Carollo, o presidente do diretório paranaense, terá Sergio Moro como vice-presidente e Deltan Dallagnol como segundo vice-presidente.

Nos tempos de Lava-Jato, não é preciso dizer, essa parceria prendeu Lula, mas também ajudou, posteriormente, o petista a anular processos por causa das irregularidades descobertas pela Vaza Jato, muitas reveladas por VEJA.

Agora, Moro e Deltan estão juntos novamente em uma nova empreitada.