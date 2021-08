Moro é convidado para debater combate à corrupção em congresso

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O ex-juiz federal e ex-ministro da Justiça Sérgio Moro foi convidado para participar de um debate sobre o combate à corrupção, democracia e Estado de direito na quarta-feira da próxima semana, dia 1º de setembro. Ele participará do painel juntamente com o desembargador federal Fausto Martin De Sanctis, do TRF-3.

A conversa será mediada pela presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, Renata Gil de Alcantara, que é juíza do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O debate integra a 3ª edição do Congresso de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo, promovido pelo instituto de mesmo nome.

Curiosamente, o evento terá, dois dias depois da participação de Moro, paneis com a participação dos ex-doleiros Cláudio Barboza e Vinicius Claret, condenados criminalmente na Operação Lava-Jato que já cumpriram suas penas integralmente. A dupla deve falar (com conhecimento de causa) de grandes esquemas de lavagem de dinheiro e falhas na gestão de compliance.