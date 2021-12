Moro deixa de seguir o último ministro de Bolsonaro no Twitter

Parece mentira, mas até pouco tempo o único ministro do governo de Jair Bolsonaro que ainda era seguido por Sergio Moro no Twitter era o da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. Em abril do ano passado, quando saiu do governo rompido com seu antigo chefe, Moro deixou aos poucos de seguir ex-colegas de Esplanada dos Ministérios.

Segundo uma pessoa que acompanha de perto os dois perfis oficiais na rede social, o ex-juiz deixou de seguir recentemente o ministro, que é cotado para concorrer ao governo de São Paulo no ano que vem com o apoio de Bolsonaro.

Com a oficialização de seu nome como candidato à presidência pelo Podemos, Moro sabe que precisará de um palanque forte em São Paulo e Tarcísio é agora, para além de ex-colega, uma pedra no sapato.