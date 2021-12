Moro critica ataque de Bolsonaro à Anvisa: ‘deterioração institucional’

Provável adversário de Jair Bolsonaro nas eleições do ano que vem, o ex-ministro Sergio Moro criticou o ex-chefe por conta da ameaça que o presidente fez a servidores da Anvisa, na live desta quinta-feira.

“O ataque do Presidente aos funcionários da Anvisa sobre a decisão de autorizar vacinas para crianças contra o coronavírus é lamentável. A agência precisa ter autonomia com base na ciência. Repete-se a deterioração institucional, com ataques ao Inpe, Ibama, PF e Receita”, escreveu Moro no Twitter.

No caso da Polícia Federal, o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Bolsonaro viu de perto a atuação do presidente.