Moraes ordena a YouTube que retire vídeo de deputado do ar

Na ordem de prisão contra o deputado Daniel Silveira, o ministro Alexandre de Moraes determina ainda que o YouTube retire do ar o vídeo em que o parlamentar faz ataques ao STF e ao ministro Edson Fachin, sob pena de multa diária de 100.000 reais por descumprimento.

Na decisão, o magistrado transcreve as falas de Silveira, muitas impublicáveis, contra Fachin e a Corte, que se envolveu recentemente num bate-boca com o ex-comandante do Exército Eduardo Villas Bôas, após divulgar nota condenando atos do militar quando comandava a instituição.