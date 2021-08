Moraes manda TSE investigar se Jefferson usou dinheiro do PTB em ataques

Na decisão em que determina a prisão do ex-deputado Roberto Jefferson por envolvimento numa “organização criminosa” criada para “atentar contra a democracia e o Estado de Direito”, o ministro Alexandre de Moraes ordena ainda a realização e buscas, o bloqueio de contas do cacique do PTB nas redes sociais e a comunicação ao TSE, para providências sobre o possível uso de recursos do fundo partidário petebista para a campanha de ataques e fake news de Jefferson.

“Oficie-se o Excelentíssimo Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral e o Vice Procurador Geral Eleitoral para que informem as medidas tomadas, para fins de posterior análise, nos termos do art. 319, VI, do Código de Processo Penal, de imposição de medida cautelar referente à suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais”, escreve Moraes.