Moraes manda PF apreender com Jefferson armas, munições, celulares…

Na ordem de prisão assinada contra Roberto Jefferson, o ministro Alexandre de Moraes determina que os agentes da Polícia Federal apreendam “armas e munições” do ex-deputado do PTB, que gostava de gravar vídeos com ameaças usando armamento pesado.

O ministro ainda autoriza os agentes a recolherem “computadores, “tablets”, celulares e outros dispositivos eletrônicos, bem como de quaisquer outros materiais relacionados aos fatos investigados”.

“Desde já, autorizo o acesso a mídias de armazenamento (inclusive celulares, HDs, pen drives apreendidos, materiais armazenados em nuvem), apreendendo-se ou copiando-se os arquivos daqueles julgados úteis para esclarecimento dos fatos sob investigação”, diz Moraes.