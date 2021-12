Moraes enquadra Aras e manda PGR entregar ao STF investigação de Bolsonaro

Depois de Augusto Aras listar argumentos para supostamente fazer com que o STF arquivasse uma investigação contra Jair Bolsonaro por ataques à vacina — apuração aberta a partir de um pedido da CPI da Pandemia –, Alexandre de Moraes decidiu trancar o procedimento em curso na PGR e tirar das mãos do procurador o caso. Aras tem 24 horas para encaminhar os autos ao Supremo “sob pena de desobediência à ordem judicial e obstrução de justiça”.

Bolsonaro relacionou as vacinas contra Covid-19 a um “risco ampliado” de o imunizado desenvolver Aids, o que é uma mentira. O procurador-geral argumentou, contra a decisão do STF, que o inquérito provocaria duas investigações de Bolsonaro pelos mesmos fatos, o que não seria permitido pela lei.

“Cumpre ressaltar que somente com a devida informação e apresentação no âmbito do procedimento que aqui tramita de documentos que apontem em quais circunstâncias as investigações estão sendo conduzidas, com a indicação das apurações preliminares e eventuais diligências que já foram e serão realizadas, é possível ao Poder Judiciário exercer plenamente a devida supervisão judicial, inclusive para análise das demais alegações trazidas no recurso apresentado pelo Parquet, como, por exemplo, a suposta ausência de conexão dos fatos apurados neste Inquérito com o Inquérito 4.781/DF”, escreveu Moraes.

“Demonstrada, portanto, a absoluta necessidade de encaminhamento da investigação conduzida no Ministério Público a esta SUPREMA CORTE, providência que escapa, nos termos da decisão de instauração deste Inquérito, ao juízo discricionário da Procuradoria Geral da República, revela-se a necessidade de trancamento da referida investigação no âmbito do MPF, para que se proceda à sua devida regularização nestes autos. Diante do exposto, CONCEDO ORDEM DE HABEAS CORPUS DE

OFÍCIO para trancar a investigação no âmbito da Procuradoria-Geral da República”, segue Moraes.

“À Procuradoria-Geral da República que, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro horas), encaminhe a estes autos a íntegra da NF 1.00.000.019596/2021-07, ainda que autuada em apartado e em sigilo, mas com a devida vinculação aos autos principais, sob pena de desobediência à ordem judicial e obstrução de justiça. (b) sejam estes autos encaminhados à Polícia Federal para a regular continuidade das investigações, com análise das diligências iniciais a serem adotadas para a elucidação dos fatos investigados”, continua o ministro.

Para o magistrado, não cabe a Aras decidir se cumpre ou não a decisão do Supremo: “Não se possibilita à Procuradoria-Geral da República, portanto, ainda que manifeste sua irresignação contra a decisão de instauração por meio de agravo regimental, o não cumprimento da decisão proferida, notadamente no que diz respeito ao envio do procedimento interno instaurado para investigação dos fatos apurados neste Inquérito, pois, como visto, não se revela consonante com a ordem constitucional vigente, sob qualquer perspectiva, o afastamento do controle judicial exercido por esta CORTE SUPREMA em decorrência de indicação de instauração de procedimento próprio”.

“Não há que se falar, ainda, que eventual sigilo atribuído à investigação no âmbito próprio do Ministério Público seja obstáculo ao regular cumprimento de decisão judicial, haja vista que existe a possibilidade de envio da investigação a este Relator, por dependência a estes autos, com autuação em apartado e sigilosa, com objetivo de preservar eventuais diligências em andamento”, segue o ministro.