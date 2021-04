Moraes determina retirada de documentos alheios à denúncia de Witzel

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, determinou que sejam retirados dos autos do processo de impeachment de Wilson Witzel documentos que não dizem respeito aos fatos descritos na denúncia. O ministro negou, contudo, o pedido de suspensão do processo, como pretendia a defesa do governador afastado.

Nesta sexta-feira, Tribunal Especial Misto julga se Witzel deve ser afastado definitivamente do cargo. Além disso, os integrantes do tribunal podem tornar o governador inelegível por cinco anos.

Ao STF, Witzel pedia uma nova oitiva dele e novo interrogatório do ex-Secretário de Estado de Saúde do Rio, Edmar Santos.

De acordo com Moraes, após informações prestadas pelo TEM, foi possível verificar que a juntada da colaboração de Edmar Santos foi determinada pelo ministro Benedito Gonçalves, do STJ, sem pedido das partes ou ordem específica do Tribunal Misto.