Moraes afasta delegado da PF do inquérito sobre ataque ao TSE

Além de abrir investigação contra Jair Bolsonaro e o deputado Felipe Barros por vazamento do inquérito sigiloso que apura na Polícia Federal o ataque hacker sofrido pela Justiça Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou nesta quinta o afastamento do delegado da Victor Neves Feitosa Campo da presidência do Inquérito nº 1361/2018-4/DF.

O ministro ainda encaminhou “requisição ao Diretor-Geral da Polícia Federal de instauração de procedimento disciplinar para apurar os fatos (divulgação de segredo); que, igualmente, deverá providenciar a substituição da autoridade policial”, como diz a decisão.

O magistrado ainda determinou a oitiva de dois dos envolvidos na divulgação dos dados sigilosos, o próprio delegado e o deputado Barros.