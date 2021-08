Moraes deve incluir Bolsonaro no inquérito das fake news

Depois de o TSE aprovar na segunda um pedido para que Jair Bolsonaro passe a ser investigado por atacar com mentiras a legitimidade das eleições, o ministro Alexandre de Moraes, que é relator do inquérito das fake news no Supremo, deve oficializar a inclusão do presidente no caso nesta quarta.

Colegas do ministro na Corte avaliam que a investigação contra Bolsonaro é fato consumado, já que o próprio Moraes, como ministro do TSE, aprovou o pedido que agora, ele próprio, irá analisar no Supremo.

A dúvida na Corte é se o ministro irá ouvir a PGR antes de decidir sobre a inclusão do presidente no inquérito ou se tomará a decisão diretamente sem provocar Augusto Aras.

Bolsonaro já é investigado no inquérito da interferência na Polícia Federal, aberto a partir de acusações de Sergio Moro, e no inquérito da possível prevaricação no caso das vacinas.

Uma série de bolsonaristas já é investigada no caso das fake news justamente por propagar informações falsas contra instituições e o regime democrático.