Mondelez planeja investimento milionário em programa de cacau sustentável

A Mondelez, dona de marcas como Lacta e Bis, quer investir R$ 10 milhões no programa de sustentabilidade do cacau da companhia no Brasil até 2022.

Chamada de ‘Cocoa Life’, a iniciativa trabalha com fontes sustentáveis do fruto e conta com 700 produtores registrados nos estados da Bahia e Pará.

A companhia pretende agora ampliar para 100%, até 2024, o volume de cacau obtido por meio do programa. Atualmente, apenas 68% do volume total dos produtos de chocolate da marca são obtidos pelo Cocoa Life.

A iniciativa prevê, ainda, transformar 1.000 hectares de áreas de pastagem em agrofloresta de cacau, reestruturar 750 hectares de fazendas de cacau com novo manejo agroecológico do solo e restaurar 500 hectares de mata ciliar.