Companhia anuncia iniciativas pela promoção da igualdade racial

A Mondelēz International lança nesta segunda-feira um conjunto de iniciativas para promoção da igualdade racial. A companhia anuncia parceria com a EmpregueAfro, consultoria de RH focada na diversidade étnico-racial, com o Instituto Identidades do Brasil (ID_BR) e o jornalista Maurício Pestana, CEO da revista Raça.

Em outubro de 2020 a Mondelēz anunciou Robert Perkins com o primeiro diretor global de diversidade e inclusão da empresa. O Brasil acompanhou o movimento e nomeou Junior Schuhli como líder de Diversidade e Inclusão. A empresa, dona de marcas como Lacta, Bis, Oreo, Tang, Club Social, Trident e Halls, colocou como meta aumentar o número de colaboradores negros ainda em 2021.

Além da parceria com o EmpregueAfro, que vai acelerar a inclusão de profissionais negros na companhia, a Mondelēz Brasil também conta com o apoio do jornalista Maurício Pestana, co-fundador da Revista Raça, no processo de conscientização racial e letramento iniciada pelo Comitê de Diversidade.