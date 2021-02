Mobilização cobra direito à mamografia no SUS a partir dos 40 anos

A campanha Mamografia no SUS a partir dos 40 anos já mobilizou mais de 10.000 pessoas para enviar mensagens aos deputados federais pedindo a aprovação do Projeto de Decreto Legislativo 679/2019, em trâmite na Câmara Federal. De autoria do senador Lasier Martins (Podemos-RS) e já aprovado no Senado, o projeto devolve às mulheres entre 40 e 50 anos o direito de fazer a detecção precoce do câncer de mama no sistema público de saúde.

Na prática, o PDL susta os efeitos da Portaria do Ministério da Saúde nº 61 (outubro de 2015), que limita a realização anual do exame como rotina para pacientes entre 50 e 69 anos. Promovida pela Pfizer, a iniciativa é baseada no parecer de sociedades médicas que recomendam o exame como a forma mais eficiente para a detecção precoce da doença, aumentando assim, a possibilidade de tratamentos menos agressivos e a redução da mortalidade.

O site da campanha já recebeu mais de 50.000 visitantes. A partir do site, é possível enviar diretamente mensagens para todos os deputados federais ou escolher especificamente alguns para pedir seu apoio ao projeto.