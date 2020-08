Missão brasileira no Líbano é ofuscada por dívida com força de paz da ONU

Com pompa e circunstância, o governo de Jair Bolsonaro enviou uma comitiva ao Líbano com oferta de suprimentos, alimentos e remédios para ajudar na recuperação do país, atingido por uma enorme explosão no último dia 4.

Michel Temer foi o escolhido para comandar o grupo brasileiro.

A missão do ex-presidente, porém, embarcou deixando um rastro para trás: um constrangedor boleto vencido de 18,7 milhões de dólares, o equivalente a 104 milhões de reais.

A ONU cobrou o custeio da missão de segurança em Beirute, da qual o Brasil participa. É a contribuição com a Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Unifil). O Brasil comanda a força-tarefa marítima dessa missão.

O Itamaraty e o Ministério da Economia estão em tratativas para quitar esse papagaio.

Na cobrança da Nações Unidas – como se vê abaixo – consta até o número da conta bancária, numa agência do JP Morgan Chase Bank.