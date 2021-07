Miranda pede que CPI ouça envolvidos em reunião sobre Covaxin na Saúde

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O deputado Luis Miranda (DEM-DF) foi ao Twitter nesta segunda pedir que a CPI da Pandemia convoque os envolvidos em reunião do Ministério da Saúde com representantes da Covaxin, em novembro do ano passado.

Após requerimento de informação da deputada Adriana Ventura (Novo-SP), foi revelado que, na ocasião, as vacinas estavam sendo ofertadas por 10 dólares a dose. O contrato fechado pelo governo Bolsonaro, em fevereiro deste ano, previa o pagamento de 15 dólares por unidade.

“Vamos pedir pra CPI intimar todo mundo. Como que foi de 10 para 15 [dólares]? Se isso não é superfaturamento, não sei o que é”, declarou Miranda.

Entre os participantes da reunião, segundo o documento, estavam o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Antônio Elcio Franco Filho, Francisco Emerson Maxminiano, presidente da Precisa, e representantes do laboratório indiano Bharat Biotech International.