Ministros participam de seminário para atrair investimentos em saneamento

Os ministros Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional) e Ricardo Salles (Meio Ambiente) participam no próximo dia 19 de um seminário para discutir o futuro da indústria brasileira de tratamento de resíduos sólidos, diante do novo Marco Legal do Saneamento.

No evento, que também vai reunir líderes do setor privado, em Brasília, Marinho vai apresentar a contribuição da nova lei para o desenvolvimento sustentável do manejo de resíduos como fator atrativo de investimentos privados para a universalização dos serviços de coleta e tratamento em todo o Brasil.

Dados do governo federal apontam que mais de 17 milhões de brasileiros não têm coleta regular na porta de casa. E que a cada dez sacos de lixo coletados, quatro terminam em lixões. Os índices de reciclagem não chegam a 4%, enquanto países desenvolvidos reciclam oito vezes mais.