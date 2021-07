Ministros do STF estarão ligados na live de Bolsonaro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Jair Bolsonaro anunciou que fará revelações sobre fraudes eleitorais na sua live desta noite. Ministros do STF se mobilizaram para saber de tudo que o presidente falará.

Chamados para a briga, os ministros agora vão pagar para ver e não se trata apenas de Luis Roberto Barroso, o alvo preferencial do presidente nos últimos dias.

Bolsonaro terá que mostrar provas. Se apontar fraude nas eleições de 2014, atirará diretamente em Dias Toffoli, o ministro que comandava o TSE naquelas eleições e que já recebeu Bolsonaro para churrasco em sua casa. Se atirar nas eleições de 2018, vai acertar em Rosa Weber.

Se for apontar roubalheira nas eleições municipais, vai atacar as gestões de Gilmar Mendes — outro interlocutor frequente do próprio presidente –, em 2016, e de Cármen Lúcia, em 2012.

Os ministros do STF presidem a Justiça Eleitoral e se orgulham de comandar o tribunal em tempos de eleições. Se Bolsonaro vai dizer que algum deles comandou uma fraude, que esteja preparado para mostrar provas.