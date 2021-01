Ministros do STF proferem quase 100 mil decisões em 2020

Apesar do ano tumultuado pela pandemia e pelo cancelamento das sessões presenciais no STF, os ministros ampliaram em 2020 o número de decisões colegiadas, nas turmas e no plenário da Corte, e com menos despachos individuais, as chamadas decisões monocráticas.

Em 2019, as decisões coletivas somaram 17.711 casos julgados. As decisões individuais ficaram em 97.965 canetadas.

Em 2020, os julgamentos coletivos trataram de 18.208 matérias. Já as decisões individuais somaram 81.184 despachos.

O número total de processos julgados no STF em 2019 (115.676 casos) foi maior que o registrado em 2020: 99.392 casos.