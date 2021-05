Ministros do Bolsonaro querem a PF na cola de integrantes da CPI

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Ainda que a PGR não esteja motivada a tocar investigações contra integrantes da CPI da Pandemia nesse período que antecede a possível recondução de Augusto Aras ao cargo, no Planalto, a esperança dos ministros de Jair Bolsonaro é de que a Polícia Federal cumpra esse papel.

Com a janela aberta pela ação da PF contra Ricardo Salles, que ignorou a procuradoria na etapa atual, os governistas desejam que as investigações contra adversários do governo avancem da mesma forma.

“A PF, que morde para um lado, tem que morder para o outro”, diz um importante ministro de Bolsonaro.

É desse jeito. A turma não esconde nem disfarça.