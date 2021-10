Ministros de Bolsonaro dão bolo em industriais de SC

Atualizado em 1 out 2021, 15h29 - Publicado em 1 out 2021, 15h27

Presidente da Federação das Indústrias de Santa Catarina, Mario Cezar de Aguiar reuniu a nata do estado mais bolsonarista do país para ouvir nesta sexta, num grande almoço, o ministro da Economia, Paulo Guedes, e a ministra da Secretaria de Governo, Flávia Arruda.

Para garantir o sucesso do evento, o líder empresarial contou com o apoio de Jorginho Mello, o senador que ganhou destaque recentemente por defender o governo na CPI da Pandemia.

O almoço com Guedes e Flávia, no entanto, naufragou. No convite, Aguiar recomendava aos convidados que chegassem 11h30 para que a agenda começasse pontualmente 12h. Guedes sequer saiu de Brasília e Flávia só deve chegar ao local do almoço por volta de 16h. Um fiasco só.