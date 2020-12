Ministros assinam prorrogação do auxílio da Lei Aldir Blanc até 2021

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Os ministros Paulo Guedes (Economia) e do Turismo (Gilson Machado) assinaram autorização para prorrogação do auxílio assegurado pela Lei Aldir Blanc ao universo artístico.

Jair Bolsonaro teria se convencido da necessidade da extensão do pagamento dessa renda emergencial para a classe artística até final de 2021. O presidente deve assinar uma medida provisória.

Numa postagem nas redes, Gilson Machado, com sua sanfona em punho, anunciou que assinou a prorrogação junto com Guedes e o pedido foi encaminhado ao Palácio do Planalto.

“Pessoal, sou Gilson Machado Neto, quero dizer que estou sensível a causa de todos os artistas brasileiros. Estamos na luta. Acabei de assinar agora o pedido de prorrogação da Lei Aldir Blanc, para que seja apreciado pelo presidente. Quero informar que o ministro Paulo Guedes também assinou e que nosso governo sempre apoiará os artistas. Conte conosco”, disse Machado.

O projeto foi aprovado pelo Congresso e a lei foi sancionada por Bolsonaro. O valor injetado nessa ajuda é de 3 bilhões de reais.