Ministro pede aposentadoria ao vivo em sessão do STJ

O ministro do Superior Tribunal de Justiça Nefi Cordeiro, de 57 anos, pediu aposentadoria ao vivo durante a sessão de julgamentos desta terça-feira. “Pensei muito nesta decisão, até por sustos de saúde, vou ficar com a família, vou tomar outro caminho”, disse o ministro.

O pedido pegou a todos de surpresa. Pela lei, Cordeiro poderia ficar no tribunal até completar 75 anos — quando ocorre a aposentadoria compulsória.

A vaga de Cordeiro, que integra a Sexta Turma do STJ, é da cota de ministros que vêm da Justiça Federal. Com o seu pedido de aposentadoria, o tribunal ficará com duas vagas para esse braço do Judiciário.

É que o ministro Napoleão Nunes Maia Filho, aposentado desde dezembro, também ocupava uma vaga da Justiça Federal. O tribunal, portanto, está com duas vagas abertas para escolha de Jair Bolsonaro.