Ministro Moura Ribeiro assume a Ouvidoria do STJ

O ministro Moura Ribeiro tomou posse nesta segunda como o novo chefe da Ouvidoria do Superior Tribunal de Justiça.

A cerimônia ocorreu no gabinete da Presidência do tribunal, comandada por Humberto Martins. Ribeiro assume no lugar do ministro Sérgio Kukina, responsável pela unidade no último ano, e ficará no cargo pelos próximos 12 meses.

Ao empossar o novo ouvidor, Martins enalteceu as qualidades jurídicas e humanas de Ribeiro e de seu antecessor. “É o Tribunal da Cidadania de ouvidos abertos, atentos e vigilantes para receber os reclamos e os questionamentos da sociedade e do jurisdicionado, com o coração palpitante de amor para fazer prevalecer o espírito da cidadania”, afirmou Martins.