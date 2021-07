Ministro há 12 dias, sucessor de Salles tem primeira reunião com Bolsonaro

Substituto de Ricardo Salles no Ministério do Meio Ambiente, Joaquim Leite foi ao Palácio do Planalto na tarde desta segunda-feira para ter sua primeira reunião com o presidente Jair Bolsonaro desde que assumiu o cargo, há 12 dias.

Salles, vale lembrar, foi demitido por Bolsonaro depois de o presidente ser alertado que uma leva de novas provas enviadas ao STF contra o então ministro poderia contaminá-lo, como mostrou o Radar.

Leite sequer teve direito a uma cerimônia de posse no Palácio do Planalto, como seus colegas. Ele teve que se contentar em assinar um termo de posse no ministério no dia em que foi nomeado às pressas em edição extra do Diário Oficial da União.

A audiência desta segunda foi registrada apenas na agenda oficial de Bolsonaro, das 14h30 às 15h. A do ministro do Meio Ambiente está vazia, sem compromissos agendados.

Nem o Planalto e nem o ministério souberam informar a pauta da reunião.

Detalhe: essa não é a primeira vez que Joaquim Leite vai ao Planalto como ministro. Na sexta-feira, ele se reuniu com o vice-presidente Hamilton Mourão, que o elogiou após o encontro.