Ministro do Turismo leva comitiva de 30 pessoas à cerimônia no Rio

O ministro do Turismo, Gilson Machado, causou furor nesta semana ao surgir no Cristo Redentor com uma comitiva de 30 pessoas para a cerimônia dos 456 anos do Rio.

Ele ainda quebrou o protocolo ao sacar a sanfona e tocar Asa Branca. A mulher dele, que estava na comitiva, puxou os aplausos.

ATUALIZAÇÃO, 12H17 — Ao Radar, Machado enviou nota em que afirma que “a comitiva não tinha nem a metade deste número (30 pessoas), entre assessores do Ministério e convidados (todos do Rio de Janeiro)”.

Diz ainda que “não saquei sanfona de lugar nenhum, fui convidado pelo Padre Omar e a organização do evento para participar do encerramento, Sem cobrar nenhum centavo por isso, com a apresentação de três músicas, sendo duas religiosas de minha autoria”.

Machado afirma acreditar que, “como ministro do Turismo, é importante participar de um evento que fala sobre o assunto em um dos principais pontos turísticos do Brasil”.

O Radar mantém as informações da nota.