Ministro do Turismo deixa o governo jurando lealdade a Bolsonaro

Depois de detonar o toma lá dá cá do governo na disputa pela presidência da Câmara, com ofertas de cargos ao centrão em troca de votos, o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, se despediu do cargo há pouco no Twitter.

O deputado federal volta ao Congresso jurando lealdade a Bolsonaro, que decidiu demiti-lo nesta quarta, após o Radar revelar a crise aberta por ele num grupo de WhatsApp de ministros do governo, com ataques ao ministro Luiz Eduardo Ramos (leia a íntegra).

Quem assume o lugar de Álvaro Antônio é o sanfoneiro da Embratur, Gilson Machado.

Encerro hoje a minha passagem pelo @MTurismo e a única coisa que posso dizer é MUITO OBRIGADO. Agradecer primeiramente a Deus; ao meu amigo e irmão, presidente @jairbolsonaro, pela oportunidade de integrar o melhor governo da história do #Brasil, servidores, Ministros… pic.twitter.com/1JkdVtXhqU — Marcelo Álvaro Antônio (@Marceloalvaroan) December 10, 2020