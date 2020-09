Ministro do STJ nega pedido de liberdade de Cristiane Brasil

O ministro Joel Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, negou nesta terça-feira o recurso apresentado pela defesa de Cristiane Brasil contra a decisão do presidente do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ), que manteve a prisão da ex-candidata à prefeitura do Rio pelo PTB.

No domingo, o presidente do TJRJ, desembargador Claudio de Mello Tavares, negou o pedido para que a prisão preventiva da política fosse relaxada ou substituída por prisão domiciliar ou monitoramento por tornozeleira eletrônica.

Em sua decisão, o ministro do STJ considerou a “extensa e robusta fundamentação trazida na decisão que manteve a prisão preventiva” para justificar não ver motivos para que fosse afastada. “Confundindo-se com o mérito, a pretensão deve ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações relatadas”, observou Paciornik, em referência à análise do caso que ainda será feita pelo Órgão Especial do TJ.

Brasil foi presa no último dia 18, na segunda fase da Operação Catarata, do MP do Rio. Ela é acusada de receber propina em dinheiro quando comandou a Secretaria Municipal de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida e de usar sua influência política, mesmo depois de deixar a pasta.