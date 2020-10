Ministro da Justiça vai a Goiás fazer lobby por advogado no TJ

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

16 out 2020, 18h02

Ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, André Mendonça provocou surpresa ao aparecer em Goiânia nesta sexta com o advogado Augusto Ventura a tira colo para uma conversa com o presidente da OAB de Goiás, Lúcio Flávio Siqueira.

O ministro explicou que estava ali para falar em favor do advogado de Anápolis, que postula uma das vagas na lista sêxtupla do Quinto Constitucional para desembargador do TJ goiano.

Como Mendonça, Ventura é “terrivelmente evangélico” e amigo de outra figura do governo Bolsonaro, a ministra Damares Alves.

Como se sabe, a OAB fecha uma lista de seis nomes de advogados que serão indicados ao TJGO. Depois, os magistrados do tribunal escolhem três desses seis nomes para enviar ao governador Ronaldo Caiado, que indica o novo desembargador.