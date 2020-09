Ministro da Justiça participa de debate sobre cristãos na política

Em meio ao julgamento no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre abuso do poder religioso nas eleições, representantes do executivo federal, parlamentares e juristas participam da “Segunda Jornada Virtual de Estudos em Direito e Religião”, evento online que começa nesta segunda-feira.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, será um dos palestrantes nesta terça-feira, às 20h, quando será debatido o tema “Os cristãos no poder” junto com os deputados Marco Feliciano, Marcel Van Hattem e Roberto de Lucena. Além de ministro, Mendonça é pastor evangélico.

O evento organizado pelo Instituto Brasileiro de Direito e Religião (IBDR) vai tratar de temas como “Os Cristãos no Poder”; “Os cristãos em conflito com o poder”; “Os cristãos e o abuso do poder religioso”; e “Os bastidores da Constituinte”. Segundo a entidade, o objetivo do evento é “discutir motivações, congruências e conflitos entre os postulados do cristianismo e as exigências do exercício do poder”.

Na quarta, a deputada estadual Rosane Felix, do Rio, vai falar sobre o tema “Os Cristãos no Poder”, ao lado dos também deputados estaduais Tiago Simon, do Rio Grande do Sul e Damaris Moura, de São Paulo.

O encerramento do seminário ficará a cargo do jurista e advogado Ives Gandra Martins, que falará sobre os bastidores da Constituinte de 1988.