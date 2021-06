Ministério Público abre investigação contra motociata de Bolsonaro em SP

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Ministério Público de São Paulo instaurou um inquérito civil contra os organizadores da motociata que aconteceu no último sábado, com a presença do presidente Jair Bolsonaro.

O procedimento visa apurar a responsabilidade por descumprimento de medidas sanitárias, como a falta do uso de máscaras e, de acordo com a promotoria, a investigação pode resultar na propositura de uma ação civil pública.

O inquérito foi instaurado pelo promotor de Justiça Arthur Pinto Filho contra Jackson Vilar e demais organizadores e lideranças, que serão posteriormente identificados.

O evento contou com cerca de 12 mil motociclistas e, na ocasião, Bolsonaro, três ministros e seis deputados foram multados em 552 reais por não usarem máscara durante o percurso.